Due persone sono rimaste uccise in una sparatoria oggi, sabato 19 aprile, a Bad Nauheim, a nord di Francoforte. Lo rende noto la polizia tedesca precisando che il killer è in fuga. "Allo stato attuale delle cose, non ci sono pericoli per i residenti", ha aggiunto il portavoce, spiegando che è stata avviata un'intensa caccia all'uomo. "Al momento riteniamo che sia un solo responsabile", ha detto ancora senza fornire altri dettagli sulla sparatoria che è avvenuta di fronte ad un edificio di tre piani, neanche su dinamiche e eventuali moventi.