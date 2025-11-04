circle x black
Gerusalemme, media: oltre 460 coloni israeliani assaltano moschea di Al-Aqsa

La notizia riportata da Wafa. Hamas verso restituzione del corpo di un altro ostaggio. L'accusa delle Idf: "Hanno violato tregua"

Gerusalemme, la cupola d'oro della moschea di Al Aqsa - Afp
04 novembre 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
Oltre 4600 coloni israeliani avrebbero preso d'assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme Est, sotto la stretta protezione della polizia israeliana. A riportarlo è l'agenzia palestinese Wafa citando il governatorato di Gerusalemme, che ha dichiarato che un totale di 465 coloni ha preso d'assalto i cortili della moschea di Al-Aqsa, effettuando visite provocatorie dei suoi cortili ed eseguendo rituali talmudici.

Hamas consegna un altro corpo

Hamas ha intanto annunciato che alle 20 ore locali - le 19 in Italia - consegnerà a Israele il corpo di un altro ostaggio. Lo riferiscono i media arabi, ricordando come in precedenza il gruppo islamista palestinese avesse reso noto di aver individuato il corpo di un ostaggio israeliano durante le ricerche nel quartiere di Shejaiya, nella zona orientale di Gaza City.

L'accusa delle Idf: "Hamas ha violato ancora cessate il fuoco"

Le forze di sicurezza israeliane (Idf) accusano intanto Hamas di aver "violato ancora una volta il cessate il fuoco". "Un terrorista è stato individuato mentre oltrepassava la linea gialla" nella Striscia, che è stata indicata come riferimento per la prima fase del ritiro graduale delle Idf, "e si avvicinava ai soldati delle Idf nel nord di Gaza, in violazione delll'accordo di cessate il fuoco, rappresentando una minaccia immediata per loro", si legge in un post su X delle forze israeliane. "Il terrorista - aggiungono - è stato eliminato per rimuovere la minaccia".

"240 morti nella Striscia da inizio tregua"

Gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza avrebbero intanto causato 240 morti e 607 feriti dallo scorso 11 ottobre, quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, ha reso noto il ministero della Salute controllato da Hamas, precisando che altri quattro palestinese sono morti nelle ultime 24 ore.

