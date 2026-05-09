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Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l'Ucraina

L'evento ridimensionato drasticamente per "minacce alla sicurezza", durante il quale Putin terrà il suo discorso in un clima tesissimo

Russia, decorazioni oggi 9 maggio a Mosca per il 'Giorno della Vittoria' - Afp
Russia, decorazioni oggi 9 maggio a Mosca per il 'Giorno della Vittoria' - Afp
09 maggio 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mentre il presidente americano Trump annuncia "un cessate il fuoco di tre giorni" a partire da oggi nella guerra tra Russia e Ucraina, Mosca si prepara alla tradizionale parata per il 'Giorno della vittoria'. Un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per "minacce alla sicurezza", durante il quale Vladimir Putin terrà il suo discorso in un clima tesissimo: nessuna vittoria da festeggiare per lo zar, che dovrà invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.

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Il programma di Putin

Intanto, spiega il portavoce del Cremlino Yury Ushakov, la parata non prevede la sfilata di veicoli e attrezzature militari né la Federazione Russa ha esteso inviti specifici a dignitari stranieri.

Putin oggi presiederà un ricevimento formale destinato alle delegazioni straniere e agli ospiti d'onore presenti a Mosca. Il presidente russo ha in programma una serie di incontri bilaterali con i capi delle delegazioni straniere. Nello specifico, il Putin terrà colloqui con il primo ministro slovacco, Robert Fico, il re malese Sultan Ibrahim, il presidente del Laos Thongloun Sisoulith e i presidenti dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, Badra Gunba e Alan Gagloyev. Il presidente incontrerà inoltre una delegazione della leadership della Republika Srpska.

La parata

Putin terrà il suo discorso prima della parata del Giorno della Vittoria. "Come annunciato, la parata si svolgerà con truppe che marceranno in formazione e sorvoli di gruppi acrobatici. Il presidente terrà un discorso. Proprio come prima, ma con un'eccezione: non ci sarà una parata di veicoli e attrezzature militari", rende noto il Cremlino.

Successivamente alla parata Putin, unitamente agli ospiti stranieri e ai veterani, deporrà fiori presso la Tomba del Milite Ignoto nel Giardino di Alessandro.

La Russia non ha esteso inviti speciali agli ospiti stranieri per le celebrazioni dell'81° anniversario del Giorno della Vittoria: "Quest'anno non abbiamo inviato inviti speciali, ma alcune personalità straniere hanno dichiarato il loro desiderio di visitare Mosca durante questi giorni festivi e partecipare insieme alla nostra leadership agli eventi del 9 maggio".

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