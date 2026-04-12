Gout Gout stupisce ancora. Il 18enne australiano vola nei 200 metri e con il tempo di 19”67 (1,7 metri di vento a favore) stabilisce il nuovo record mondiale Under 20. Gout Gout dà spettacolo ai campionati nazionali, fissando ovviamente il nuovo primato della competizione e anche il nuovo record nazionale. Per dare l’idea della prestazione, Usain Bolt alla stessa età di Gout Gout correva in 19”94.

18-year-old GOUT GOUT 🇦🇺 19.67s (1.7) over 200m at Australian Championships in Sydney!!🤯🤯



A new U20 World Record ☑️

National Record ☑️

First Australian man under 20 seconds ☑️



A star is born!pic.twitter.com/1GTfFJ4gst — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 12, 2026

"Mi sento molto più leggero sapendo di aver corso con limiti di vento regolare e di avere la velocità e il fisico per ottenere tempi del genere", ha dichiarato Gout ai giornalisti dopo la gara. "Quindi mi sento davvero bene e pronto per altro. Ci ho pensato per tutto l'anno, negli ultimi due mesi, sono davvero contento di esserci riuscito. Per tutta la settimana continuavo a ripetermi: 'Correrò in 19.75', e ovviamente con 19.67 … non si può che essere contenti”.