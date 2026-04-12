Il 18enne australiano con il tempo di 19”67 stabilisce il nuovo record mondiale Under 20. Usain Bolt alla stessa età correva in 19”94
Gout Gout stupisce ancora. Il 18enne australiano vola nei 200 metri e con il tempo di 19”67 (1,7 metri di vento a favore) stabilisce il nuovo record mondiale Under 20. Gout Gout dà spettacolo ai campionati nazionali, fissando ovviamente il nuovo primato della competizione e anche il nuovo record nazionale. Per dare l’idea della prestazione, Usain Bolt alla stessa età di Gout Gout correva in 19”94.
18-year-old GOUT GOUT 🇦🇺 19.67s (1.7) over 200m at Australian Championships in Sydney!!🤯🤯— Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 12, 2026
A new U20 World Record ☑️
National Record ☑️
First Australian man under 20 seconds ☑️
A star is born!pic.twitter.com/1GTfFJ4gst
"Mi sento molto più leggero sapendo di aver corso con limiti di vento regolare e di avere la velocità e il fisico per ottenere tempi del genere", ha dichiarato Gout ai giornalisti dopo la gara. "Quindi mi sento davvero bene e pronto per altro. Ci ho pensato per tutto l'anno, negli ultimi due mesi, sono davvero contento di esserci riuscito. Per tutta la settimana continuavo a ripetermi: 'Correrò in 19.75', e ovviamente con 19.67 … non si può che essere contenti”.