La Groenlandia "non è aperta all'annessione" con gli Stati Uniti. In un incontro con i giornalisti, all'indomani delle nuove dichiarazioni del presidente americano secondo cui "l'annessione si farà", il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha replicato secco: "Né in base al Trattato della Nato, della Carta dell'Onu o del diritto internazionale, la Groenlandia è aperta all'annessione". L'isola è un territorio autonomo sotto la sovranità della Danimarca.

Trump: "Annessione ci sarà"

Ieri, in un incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca con il segretario generale della Nato Mark Rutte, Trump ha pubblicamente espresso la sua fiducia nell'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, indicando lo stesso Rutte come potenziale figura chiave nel facilitare tale acquisizione. "Penso che" l'annessione "avverrà. Sarà importante non solo per la nostra sicurezza, ma anche per la sicurezza internazionale", dice riferendosi al futuro del territorio autonomo danese.

"Penso che accadrà. Non ci ho pensato molto prima, ma sono seduto qui con un uomo che potrebbe essere molto determinante. Mark, ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale", dice Trump cercando, senza successo, la complicità del numero 1 della Nato.

Le elezioni di domenica scorsa in Groenlandia hanno certificato il successo del centrodestra, con l'exploit degli indipendentisti: "Sono state delle buone elezioni per noi. La persona che ha fatto meglio è una brava persona per quanto ci riguarda, quindi ne parleremo ed è molto importante", dice.

Gli Usa "ordineranno 48 rompighiaccio" e questo aiuterebbe a rafforzare la posizione degli Stati Uniti "dato che tutta quell'area sta diventando molto importante. Quindi dovremo fare un accordo su questo e la Danimarca non è in grado di farlo", dice riferendosi alla protezione che può essere garantita al territorio. La Danimarca, dice Trump, è tagliata fuori: "Non ha nulla a che fare con questo. Una barca è attraccata lì 200 anni fa o qualcosa del genere e dicono di avere i diritti? Non so se è vero... Abbiamo un paio di basi lì e abbiamo dei soldati, forse ne manderemo molti altri...".

