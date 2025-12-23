circle x black
Guardia nazionale a Chicago, Corte Suprema blocca dispiego voluto da Trump

Tre giudici conservatori – Samuel Alito, Clarence Thomas e Neil Gorsuch – hanno espresso dissenso

Guardia nazionale - (Afp)
23 dicembre 2025 | 22.20
Redazione Adnkronos
La Corte suprema degli Stati Uniti ha inflitto una dura battuta d’arresto al presidente Donald Trump, stabilendo che per il momento non potrà procedere con il dispiegamento della Guardia Nazionale nell’area di Chicago. In un’ordinanza non firmata citata dal Washington Post, i giudici hanno affermato che la possibilità di "federalizzare" la Guardia nazionale si applica solo in circostanze "eccezionali" e che, allo stato attuale, il governo non ha indicato una base giuridica che consenta all’esercito di far rispettare le leggi nello Stato dell’Illinois.

Cosa significa questa decisione

Tre giudici conservatori – Samuel Alito, Clarence Thomas e Neil Gorsuch – hanno espresso dissenso. La decisione, sebbene provvisoria, rischia di avere un effetto a cascata, mettendo in discussione la strategia di Trump di impiegare truppe federali in diverse altre città, tra cui Los Angeles, Portland, Washington, San Francisco e Baltimora, nonostante l’opposizione delle autorità locali e statali.

Il caso di Chicago rappresenta il primo intervento della Corte suprema sui tentativi dell’amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale nelle aree urbane. In precedenza, giudici federali avevano già bloccato iniziative analoghe a Chicago e Portland, mentre altri contenziosi restano aperti.

Corte Suprema Guardia Nazionale Chicago Trump Stati Uniti guardia nazionale chicago trump guardia nazionale chicago
