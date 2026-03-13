Guerra Iran, Costa "molto preoccupato" per allentamento sanzioni Usa sul petrolio russo

La decisione "unilaterale" degli Stati Uniti d'America di "revocare le sanzioni sulle esportazioni di petrolio russo" è "molto preoccupante", dato che "impatta sulla sicurezza europea". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, via social.

Per Costa "aumentare la pressione economica sulla Russia è decisivo perché accetti negoziati seri per una pace giusta e duratura". Secondo il presidente, "indebolire le sanzioni aumenta le risorse della Russia per condurre la guerra di aggressione contro l'Ucraina".

Gli Usa hanno temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio russo già caricato su petroliere in navigazione, per tentare di calmierare i prezzi del greggio, che si sono infiammati dopo l'attacco sferrato da Israele e Usa contro l'Iran.