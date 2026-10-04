Oltre 15mila civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi otto mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha documentato complessivamente 15.﻿280 vittime civili. Quasi 2.500 persone sono state uccise o ferite dall'impiego di bombe plananti russe nelle aree del fronte, il 62% in più rispetto al 2025.

"La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, provocando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore nell'intera regione", ha dichiarato l'Alto commissario Volker Turk.

L'Onu ha segnalato inoltre l'aumento degli attacchi russi contro infrastrutture energetiche e obiettivi civili, tra cui scuole, strutture sanitarie, edifici residenziali, ferrovie e attività commerciali, mettendo in guardia dalle conseguenze per la popolazione con l'avvicinarsi dell'inverno.

Turk ha esortato gli Stati che hanno influenza sulla Russia ad agire per favorire la pace "prima che la tragedia diventi ancora peggiore" e ha chiesto che alle violazioni commesse durante il conflitto segua l'accertamento delle responsabilità. L'Ufficio Onu ha inoltre documentato 1.004 casi di violenza sessuale legata al conflitto tra febbraio 2022 e luglio 2026: l'89% è stato attribuito alle forze russe e l'11% a quelle ucraine.

Merz a Kiev: "Ok sistemi a lungo raggio, dobbiamo difenderci da Russia"

Intanto, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev con la promessa di altri aiuti militari ed economici all'Ucraina nel momento in cui Mosca intensifica gli attacchi contro la capitale e in vista dell'arrivo dell'inverno. In particolare, come anticipa l'agenzia di stampa tedesca 'Dpa', il cancelliere arriva in Ucraina con l'impegno a fornire migliaia di droni intercettori e ad accelerare la produzione di sistemi a lungo raggio.

"Se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi", ha affermato Merz, arrivato a Kiev in treno, accompagnato dalla ministra dell'Economia, Katherina Reiche, e da dieci capi di imprese, di compagnie dell'energia e della difesa. "Sono qui oggi perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane", ha aggiunto il Cancelliere, che arriva a Kiev il giorno dopo che la Russia ha invitato i diplomatici stranieri a lasciare la città, in un crescendo dell'intensità dei massicci raid contro la capitale, oramai su base quotidiana e durante tutto l'arco della giornata. Attacchi destinati, come ha precisato la Russia. a proseguire.

"Oggi dirò al presidente (Volodymir Zelensky) che possono continuare a contare sul nostro aiuto", ha precisato Merz, anticipando accordi di cooperazione fra imprese tedesche e ucraine. Il Cancelliere ha organizzato la missione in Ucraina, non annunciata in precedenza, in un momento anche di forte difficoltà interna, con l'avanzare dell'AfD nei land orientali del Paese e il crollo del suo partito.