Il presidente ucraino: "No accordo con gli Usa su territori e centrale Zaporizhzhia". E assicura: "Elezioni dopo firma accordo pace"

L'Ucraina si aspetta che arrivi oggi una risposta di Mosca all'ultima versione della bozza di piano di pace concordato da Washington e Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti e dettagliando i 20 punti del piano messo a punto negli ultimi colloqui di Miami. "Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana parlerà con loro", ha detto.

I team negoziali di Stati Uniti e Ucraina non sono riusciti a trovare un accordo sulle questioni territoriali e sulla centrale di Zaporizhzhia negli ultimi colloqui di Miami, rimandando a colloqui tra i leader. "Non abbiamo raggiunto un consenso con la parte americana - ha detto ancora Zelensky parlando con i giornalisti - a proposito del territorio della regione di Donetsk e della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Siamo pronti per un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate".

"Questioni come quelle territoriali devono essere discusse a livello di leader", ha insistito il presidente, senza precisare se i colloqui debbano includere anche Vladimir Putin.

L'Ucraina convocherà le elezioni presidenziali al più presto possibile, subito dopo la firma dell'accordo di pace con la Russia ha quindi assicurato Zelensky, spiegando che l'impegno è contenuto nei 20 punti del piano di pace concordato da Washington e Kiev: "L'Ucraina deve tenere elezioni al più presto possibile dopo la firma dell'accordo".