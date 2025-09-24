circle x black
Cerca nel sito
 

Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: "Non volevo andare a piedi"

In Canada un uomo in stato d'ebbrezza finisce in manette

L'arresto dell'automobilista (foto Royal Canadian Mounted Police)
L'arresto dell'automobilista (foto Royal Canadian Mounted Police)
24 settembre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Va al supermercato al volante della jeep di Barbie e viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. Il protagonista della vicenda è Kasper Lincoln, che nella località canadese di Prince George è stato bloccato da una pattuglia della Royal Canadian Mounted Police. L'uomo viaggiava in strada alla guida della jeep giocattolo, indicata per bambini dai 3 ai 7 anni. Lincoln è stato arrestato: l'etilometro ha evidenziato livelli di alcol superiori alla norma.

La spiegazione che il guidatore ha fornito agli agenti non ha contribuito a migliorare la situazione. "Volevo andare al supermercato ma non mi andava di camminare. Segnalavo i cambi di direzione con le mani", ha detto all'emittente CBC. Quindi, la brillante idea di prendere in prestito l'auto giocattolo di proprietà di un vicino. In strada, secondo testimoni, il 'mezzo' procedeva ad una velocità di circa 5 km orari. Lincoln, che vanta già una sospensione della patente, è stato arrestato per guida pericolosa e perché privo del documento: dovrà comparire in tribunale a dicembre.

"Sebbene ad alcuni possa sembrare una perdita di tempo fermare un automobilista a bordo di una macchinina giocattolo, l'automobilista ha creato pericolo per sé e per gli automobilisti che erano costretti a superarlo su una strada trafficata", ha spiegato Jennifer Cooper, responsabile delle comunicazioni esterne della polizia locale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
canada jeep barbie canada arresto auto barbie
Vedi anche
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza