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Hantavirus, coppia fa birdwatching in discarica e porta il virus in crociera: ecco come è arrivato a bordo

Sul posto i due sarebbero venuti in contatto con i topi. L'Argentina è costantemente classificata dall'Oms come il Paese con la più alta incidenza di questa rara malattia

La nave da crociera (Fotogramma/Ipa)
La nave da crociera (Fotogramma/Ipa)
06 maggio 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per ora è solo un'ipotesi, rimbalzata dall'Argentina, ma il focolaio di Hantavirus scoppiato sulla nave da crociera Hondius potrebbe essere nato dopo l'escursione di due passeggeri a Ushuaia, famosa località della Terra del Fuoco, per fare birdwatching in una discarica. In questo luogo sarebbe avvenuto il contatto con i topi e, quindi, con il virus rivelatosi letale poi all'interno della nave da crociera. Lo ha riportato il Washington Post citando esperti e funzionari argentini.

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Il ruolo del cambiamento climatico

L'emergenza sanitaria a bordo della nave MV Hondius si è verificata in un momento in cui l'Argentina ha assistito a un'impennata di casi di hantavirus che molti ricercatori locali hanno attribuito ai recenti effetti accelerati del cambiamento climatico. L'Argentina, da dove è partita la nave da crociera per l'Antartide, è costantemente classificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il Paese con la più alta incidenza di questa rara malattia, trasmessa dai roditori in America Latina.

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