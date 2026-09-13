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La nuova vita di Harry e Meghan nel Regno Unito: il primo video insieme ai figli nella campagna inglese

La Duchessa del Sussex ha condiviso sul proprio profilo Instagram un filmato con le prime immagini ufficiali dopo il trasferimento a Londra

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13 settembre 2026 | 19.02
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Meghan e Harry, dopo sei anni vissuti negli Stati Uniti, si stanno godendo la vita di campagna nel Regno Unito insieme ai loro figli. La Duchessa ha pubblicato oggi un video sulla propria pagina Instagram in cui l'intera famiglia - compresi i figli Archie e Lilibet - è immortalata tra pozzanghere di fango e passeggiate con i cani.

Si tratta delle prime immagini ufficiali dei Sussex dal loro ritorno a Londra avvenuto a inizio mese. Il filmato si apre mostrando Harry e Meghan che camminano mano nella mano in campagna, indossando stivali di gomma. E poi ancora si vede la piccola Lilibet, 5 anni, scaldarsi i piedi nudi accanto al fuoco canticchiando soddisfatta e degli stivali di gomma che sembrano indossati da Archie, 7anni. In una successiva inquadratura si vede tutta la famiglia seduta su una barca a remi in mezzo a un lago: Harry sistema l'amo di una canna da pesca, mentre Pula, il labrador della coppia, gioca sulla riva.

La famiglia si è trasferita di recente nella nuova casa nelle Cotswolds, ma manterrà la residenza di Montecito, in California, come scrive il Daily Mail. Di recente hanno dichiarato di essere "felici di essere tornati" nel Regno Unito, nonostante la precisazione di Buckingham Palace sul fatto che "il loro status è simile a quello di cittadini privati con interessi commerciali e di beneficenza", e che i bambini hanno già iniziato a frequentare la scuola.

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