La sentinella di guardia alla Tomba del Milite Ignoto, nel cimitero nazionale di Arlington, ha richiamato al silenzio e al decoro un gruppo di cui faceva parte il segretario alla Difesa

La sentinella di guardia alla Tomba del Milite Ignoto, nel cimitero nazionale di Arlington, ha richiamato al silenzio e al decoro un gruppo di cui faceva parte il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. L'episodio, riportato dai media americani e documentato dai video diffusi sui social, è avvenuto ieri durante le commemorazione del Veterans Day, dopo che il capo del Pentagono e alcuni membri del suo staff si erano fermati per scattare foto. In vari video circolati online si sente il gruppo parlare e ridere prima di essere interrotti dall'urlo del soldato: "Tutti i visitatori devono mantenere in ogni momento un clima di silenzio e rispetto".

wow -- CNN broadcast footage of an Arlington guard yelling at a group with Pete Hegseth to "MAINTAIN SILENCE ... PAY RESPECT!" after someone in his entourage started laughing at the Tomb of the Unknown Soldier https://t.co/430uEKRRp5 — Aaron Rupar (@atrupar) November 11, 2026

"Durante la commemorazione di questa giornata solenne, un soldati ha ricordato a tutti, correttamente e con rispetto, di mantenere il decoro", ha spiegato il portavoce del Pentagono Sean Parnell. Hegseth ha partecipato - all'indomani della bocciatura alla Camera della mozione di impeachment nei suoi confronti - alla deposizione di una corona alla Tomba del Milite Ignoto insieme al presidente Donald Trump, al vicepresidente Jd Vance e alla first lady Melania Trump. Nel suo discorso, Trump ha salutato il capo del Pentagono tra gli applausi del pubblico e ha detto che "ha fatto un lavoro fantastico".