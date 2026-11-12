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"Fate silenzio", un soldato zittisce Hegseth: la figuraccia del segretario del Pentagono - Video

La sentinella di guardia alla Tomba del Milite Ignoto, nel cimitero nazionale di Arlington, ha richiamato al silenzio e al decoro un gruppo di cui faceva parte il segretario alla Difesa

Pete Hegseth - (Afp)
Pete Hegseth - (Afp)
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12 novembre 2026 | 16.13
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

La sentinella di guardia alla Tomba del Milite Ignoto, nel cimitero nazionale di Arlington, ha richiamato al silenzio e al decoro un gruppo di cui faceva parte il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. L'episodio, riportato dai media americani e documentato dai video diffusi sui social, è avvenuto ieri durante le commemorazione del Veterans Day, dopo che il capo del Pentagono e alcuni membri del suo staff si erano fermati per scattare foto. In vari video circolati online si sente il gruppo parlare e ridere prima di essere interrotti dall'urlo del soldato: "Tutti i visitatori devono mantenere in ogni momento un clima di silenzio e rispetto".

"Durante la commemorazione di questa giornata solenne, un soldati ha ricordato a tutti, correttamente e con rispetto, di mantenere il decoro", ha spiegato il portavoce del Pentagono Sean Parnell. Hegseth ha partecipato - all'indomani della bocciatura alla Camera della mozione di impeachment nei suoi confronti - alla deposizione di una corona alla Tomba del Milite Ignoto insieme al presidente Donald Trump, al vicepresidente Jd Vance e alla first lady Melania Trump. Nel suo discorso, Trump ha salutato il capo del Pentagono tra gli applausi del pubblico e ha detto che "ha fatto un lavoro fantastico".

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