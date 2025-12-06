circle x black
"Il ponte crolla, stop ai treni": allarme in Inghilterra per una foto fake

Convogli bloccati per per un'immagine creata con l'AI

Treni di notte
06 dicembre 2025 | 19.13
Redazione Adnkronos
Una foto di un ponte gravemente danneggiato viene pubblicata sul web. Scatta l'allarme, i treni vengono bloccati. L'emergenza, però, è legata ad un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale: il ponte, in realtà, non ha nessun problema.

E' l'incredibile episodio che si è verificato in Inghilterra, nella contea del Lancashire. L'allarme è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un'immagine è stata pubblicata online: nella foto, il Carlisle Bridge di Lancaster appariva gravemente danneggiato con una parte della struttura crollata. Network Rail, l'ente che gestisce la rete, ha fermato il traffico ferroviario che avrebbe dovuto passare per il ponte e ha disposto ispezioni e controlli d'emergenza. In totale, stop o ritardi per 32 treni, alcuni dei quali diretti in Scozia. E' stato un giornalista della Bbc a sollevare i primi dubbi: l'immagine, sottoposta all'esame di un chatbot AI, si è rivelata potenzialmente manipolata.

I controlli sul posto hanno evidenziato l'assenza di danni al ponte e, dopo 2 ore di tilt, il traffico ferroviario è tornato gradualmente alla normalità. "La gente deve pensare seriamente all'impatto che" iniziative di questo tipo "potrebbero avere.

"I disagi causati dalla creazione e dalla condivisione di immagini e video falsi come questo creano ritardi per i passeggeri e comportano un costo per i contribuenti", ha dichiarato un portavoce di Network Rail. "Questo si aggiunge all'elevato carico di lavoro dei nostri team che lavorano duramente per garantire il regolare funzionamento della ferrovia", ha aggiunto. "La sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario è la nostra priorità assoluta e prenderemo sempre sul serio qualsiasi preoccupazione in materia di sicurezza".

