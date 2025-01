Sono almeno 24 i morti provocati dagli incendi che continuano a devastare la conta di Los Angeles, in California. Il numero delle vittime è aumentato nelle ultime ore, come rendono noto le autorità, mentre per oggi è previsto un aumento dei venti nella regione. Un persistente e violento evento eolico di Santa Ana è in corso in tutta la California meridionale, dove sono in vigore avvisi di allerta fino a mercoledì. L'allerta riguarda anche gli incendi di Palisades, Hurst ed Eaton.

Secondo i dati forniti dal Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles, 16 morti sono riconducibili all'incendio nell'area di Pasadena, gli altri 8 a quello di Palisades. I due incendi, identificati come Eaton Fire e Palisades Fire, secondo gli ultimi aggiornamenti sono contenuti al 27% e al 13%. Il bilancio è ancora provvisorio: i servizi d'emergenza non possono ancora accedere a quartieri ridotti in cenere dalle fiamme.

I pompieri, intanto, continuano a lavorare senza sosta per arginare il fuoco. La situazione è sempre ad alto rischio, anche alla luce delle previsioni meteo con i venti si uniranno all'aria molto secca e alla siccità. Esiste la possibilità che il centro di previsione emetta per domani condizioni meteorologiche per incendi "estremamente critiche", il livello più alto, per alcune parti della contea di Ventura.

Nel quadro attuale, gli ordini di evacuazione riguardano 105.000 persone, mentre gli edifici e le strutture distrutti sono circa 12.000.

Ucraina pronta a inviare vigili del fuoco in California

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato il capo del Ministero degli affari interni Ihor Klymenko e i diplomatici approntare un piano di aiuti che prevede l'invio di vigili del fuoco ucraini nella lotta agli incendi in California. "Oggi ho incaricato il ministro degli Interni ucraino e i nostri diplomatici di preparare la possibilità della partecipazione dei nostri soccorritori alla lotta contro gli incendi in California", ha detto Zelensky in un videomessaggio serale, sottolineando che la situazione è molto difficile e che gli ucraini possono aiutare gli americani a "proteggere le loro vite. Abbiamo offerto il nostro aiuto alla parte americana. 150 dei nostri vigili del fuoco sono già addestrati".