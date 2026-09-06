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Si opera per l'allungamento del pene, influencer muore a 43 anni

Igho 'Tiny' Ubiribo è deceduto per un'embolia polmonare dopo l'intervento

Igho 'Tiny' Ubiribo - (Instagram)
Igho 'Tiny' Ubiribo - (Instagram)
06 settembre 2026 | 05.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un influencer si sottopone ad un intervento per l'allungamento del pene e muore per un'embolia polmonare. Igho 'Tiny' Ubiribo, 43 anni, è deceduto dopo essersi sottoposto ad una procedura chirurgica all'apparato genitale in Thailandia. La morte dell'influencer britannico di origine nigeriana è stata resa nota da Tmz e dal Daily Mail. Ubiribo, che sui social esibiva il proprio tenore di vita, è morto per un'embolia polmonare che con ogni probabilità è stata dall'intervento, come hanno riferito le autorità.

A marzo, durante un viaggio in Thailandia con la moglie Danielle Simba Allen, Ubiribo si è fatto iniettare 40 millilitri di acido ialuronico e lidocaina nel pene, come ricostruito nell'inchiesta che ha fatto luce sul decesso. Dopo l'operazione, come è stato ricostruito, Ubiribo si è recato in un centro massaggi con la moglie. L'uomo ha accusato dolori al petto e ha perso conoscenza per due volte, come riferisce Tmz. E' stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno praticato manovre di rianimazione per 1h40'. Il paziente è morto il 6 marzo per un'embolia polmonare riconducibile, secondo i medici, all'intervento subìto.

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influencer allungamento pene operazione allungamento pene
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