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Iran, Daily Mail: "Fa entrare spie in Gb sui barchini dei migranti, Burnham in silenzio"

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25 luglio 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
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L'Iran porta spie in Gran Bretagna con i barchini che attraversano la Manica, rivela il Daily Mail, spiegando che gli agenti di Teheran si fanno passare per migranti. Sono stati scoperti iraniani con legami con le agenzie di intelligence di Teheran fra i richiedendi asilo, utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale installata su droni e torri di sorveglianza. I percorsi usati dai migranti sono operati e gestiti dai Guardiani della rivoluzione, precisano le fonti del tabloit inglese. Dal mese di marzo è aumentato il flusso di richiedenti asilo iraniani che fuggono dalla guerra. Decine di loro sono arrivati in pulmini al campo di Loon Plage a Dunkirk dalla Turchia.

Il Daily Mail coglie anche l'occasione per attaccare il nuovo Premier, Andy Burnham, denunciando che nei primi sette giorni da ministro sono arrivati in Inghilterra più di 500 barchini e che non è ancora chiaro al pubblico di quali siano i suoi piani per sigillare i confini britannici. "Il governo deve affrontare il fatto che i Guardiani della rivoluzione stanno sfruttando la crisi dei barchini per far arrivare i propri operativi nelle strade del Paese. Abbiamo bisogno di una task force urgente per sradicare gli agenti iraniani. Teheran minaccia apertamente la Gran Bretagna e abbiamo un premier in silenzio sulla nostra sicurezza nazionale. I nostri cittadini hanno bisogno di risposte, azioni e leadership", ha dichiarato la sottosegretaria per la sicurezza ombra, Alicia Kearns.

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spie migranti Iran Gran Bretagna Guardiani della rivoluzione barchini
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