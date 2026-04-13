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Usa fermano porti Iran, da oggi il blocco. Aragchi: "Eravamo a un passo dall'accordo" - Diretta

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Iran, navi sullo Stretto di Hormuz in una foto di repertorio - Fotogramma /Ipa
Iran, navi sullo Stretto di Hormuz in una foto di repertorio - Fotogramma /Ipa
13 aprile 2026 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il fallimento dei colloqui tra Iran e Usa, nel mezzo di una sempre più fragile tregua nella guerra, la giornata si apre con la conferma di Trump sul blocco navale preannunciato ieri dal presidente americano. Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle 10 del mattino ora di Washington, le 16 in Italia. Il tycoon ha intanto attaccato duramente Papa Leone XIV, 'reo' di essere "debole" in politica estera.

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Nel frattempo, secondo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, l'Iran ha collaborato con gli Stati Uniti in buona fede per porre fine alla guerra" al tavolo dei negoziati. Ma quando Teheran e Washington erano "a un passo" da un accordo a Islamabad, "abbiamo trovato massimalismo, cambiamenti di obiettivi e chiusura".

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