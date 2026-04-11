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Iran, media: due cacciatorpedinieri Usa hanno attraversato Hormuz. Ma Teheran smentisce

L'annuncio di Trump: "Sgombriamo lo Stretto". La smentita dei media ufficiali iraniani sul passaggio delle navi da guerra: "Solo nave tornata indietro dopo avvertimento"

Stretto di Hormuz - Fotogramma /Ipa
Stretto di Hormuz - Fotogramma /Ipa
11 aprile 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarebbero due cacciatorpedinieri lanciamissili le navi della Marina Usa che oggi hanno passato lo Stretto di Hormuz, secondo tre fonti Usa citate dal Wall Street Journal, segnando il primo passaggio di navi da guerra americane dall'inizio del conflitto con l'Iran sei settimane fa. Secondo le fonti non ci sarebbero stati problemi per quella che viene descritta come una missione per la libertà di navigazione, dal momento che le navi non scortavano navi commerciali. In precedenza Axios aveva diffuso la notizia del passaggio delle navi americane, specificando che questo non era stato coordinato con le autorità di Teheran.

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Mentre le fonti diffondevano queste notizie, Donald Trump ha pubblicato su Truth un post in cui annuncia che "stiamo avviando il processo di sgombro dello stretto di Hormuz", sottolineando che si tratta di "un favore" a Paesi come la Cina, il Giappone e la Francia "che non hanno il coraggio o la volontà di fare da soli questo lavoro". Nello stesso post, pubblicato praticamente mentre le delegazioni americane ed iraniane si stavano per sedere per il primo faccia a faccia in decenni, Trump ha insistito nel dire che l'Iran "sta perdendo alla grande", riconoscendo però la minaccia delle mine iraniane nello Stretto. "L'unica cosa che hanno è la minaccia che una nave possa incappare in una delle loro mine sottomarine", ha scritto.

Intanto, però, i media iraniani hanno negato che le navi Usa abbiano attraversato lo Stretto, riferendo di un episodio in cui una nave sarebbe ritornata indietro dopo che le forze di teheran avevano minacciato un attacco entro 30 minuti dall'attraversamento. Ma le fonti americane citate da Axios negano di aver ricevuto questo avvertimento.

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iran iran guerra guerra iran usa iran trump iran stretto di hormuz
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