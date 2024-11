Per le autorità iraniane la giovane studentessa che si è spogliata per protesta, rimanendo in biancheria intima all'interno dell'università, è "una persona con problemi" che "sta ricevendo un trattamento", e hanno escluso una correlazione con questioni di sicurezza o l'imposizione del codice di abbigliamento.

La giovane donna, identificata come Ahu Daryaei, è stata arrestata sabato dopo aver camminato in biancheria intima all'interno dell'Università Islamica Azad nella capitale Teheran, un incidente che i social avevano collegato all'obbligo d'indossare il velo. La portavoce del governo iraniano Fatemé Mohajerani ha dichiarato in un'intervista al sito web Ham Mihan che "invece di guardare alla questione dal punto di vista della sicurezza, la si sta analizzando dal punto di vista sociale". "Stiamo cercando di risolvere la situazione di questa studentessa, che è una persona con problemi", ha detto.

Mohajerani ha aggiunto che l'ex marito della ragazza ha postato un video in cui dice che "ha bisogno di cure". "Dobbiamo vedere cosa faranno le autorità", ha spiegato, sottolineando che l'università ha immediatamente reso noto che la ragazza soffre di problemi psicologici, 'probabilmente' a causa del ‘piano esistente per monitorare la salute mentale degli studenti’.

Mohajerani ha precisato che le autorità non hanno ancora presentato accuse contro la giovane che intanto è stata trasferita in un "centro di cura". Il portavoce dell'università, Amir Mahjob, ha informato in un post su X che la donna è stata arrestata dopo "un atto indecente" e ha aggiunto che "alla stazione di polizia è stato stabilito che era sotto forte pressione mentale e aveva problemi psicologici". Nel frattempo, Amnesty International ha chiesto alle autorità di rilasciare "immediatamente e senza condizioni" la studentessa "arrestata con violenza" dopo essersi "tolta i vestiti per protestare contro l'applicazione abusiva del velo obbligatorio da parte degli agenti di sicurezza dell'Università Islamica Azad di Teheran". "Fino al suo rilascio, le autorità devono proteggerla dalla tortura e da altri maltrattamenti e assicurarle l'accesso alla sua famiglia e a un avvocato - si legge in un post su X - le accuse di percosse e violenza sessuale contro di lei durante il suo arresto richiedono indagini indipendenti e imparziali".

Crescono, intanto, le preoccupazioni e gli interrogativi per la sorte della studentessa iraniana. Gli attivisti temono che venga trasferita in un ospedale psichiatrico. Il video della giovane donna in mutande, prima seduta e poi mentre camminava lentamente davanti alla prestigiosa università, è diventato virale questo fine settimana. E la studentessa si è affermata come una nuova figura dei diritti delle donne in Iran.

"Rendo omaggio al coraggio di questa giovane donna che mostra resistenza ed è assurta al rango di icona per la lotta delle donne in Iran, per la lotta delle donne ovunque i loro diritti siano minacciati", ha dichiarato il capo della diplomazia francese Jean-Noël Barrot sul canale pubblico France 2. Secondo i gruppi di attivisti che hanno rivelato il caso sabato e pubblicato il video, la giovane donna si è spogliata per protesta dopo essere stata molestata dai funzionari universitari.