Nell'immagine, l'Ayatollah Khamenei, Pezeshikan, Mokhber, Bagher Ghalibaf e Ejeie - Fotogramma /Ipa
01 febbraio 2026 | 08.15
Redazione Adnkronos
L’Iran ha dichiarato gli eserciti dei Paesi europei "gruppi terroristici" in risposta alla decisione dell’Unione europea di inserire i Guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc) nella lista dei gruppi terroristici. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Prendendo la parola in Aula vestito con l’uniforme dei pasdaran, in segno di solidarietà, Ghalibaf ha affermato che, in base all’"Articolo 7 della legge sulle contromisure contro la designazione dell’Irgc come organizzazione terroristica, gli eserciti dei Paesi europei sono considerati gruppi terroristici".

Il punto di Trump sull'accordo

Intanto il presidente americano Donald Trump ha spiegato che l’Iran sta "parlando in modo serio" con Washington e si è detto fiducioso che possa accettare un accordo per rinunciare al nucleare. Lo ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, ricordando di aver inviato "significative risorse militari" nella regione.

"Spero che negozino qualcosa di accettabile", ha affermato Trump. Interrogato sulle dichiarazioni del ministro della Difesa saudita, secondo cui un mancato attacco statunitense rafforzerebbe l’Iran, il presidente ha risposto che "alcuni lo pensano, altri no". "Si potrebbe fare un accordo negoziato soddisfacente senza armi nucleari. Dovrebbero farlo, ma non so se lo faranno. Stanno parlando con noi, parlando seriamente", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

