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Vitto e alloggio gratis sull'isola greca, bisogna 'solo' occuparsi dei gatti

Sull'isola di Syros, una Ong cerca volontari per gestire un rifugio felino: tutto pagato, o quasi

Un gatto - (123rf)
Un gatto - (123rf)
07 agosto 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vitto e alloggio gratis su un'isola della Grecia. Una vacanza da sogno? No, lavoro. O quasi. Bisogna occuparsi per 5 ore al giorno dei gatti abbandonati. Il rifugio 'Gatti di Syros', sull'omonima isola delle Cicladi, cerca un 'badante felino' che sia a disposizione per 6 giorni alla settimana. C'è tempo per presentare le proprie candidature: il rifugio apre i battenti a settembre 2026 sotto la gestione di un Ong. Quali sono le condizioni? Chi accetta ha un alloggio gratis in una casa condivisa con altri volontari. Vitto quasi totalmente gratuito come acqua, energia elettrica e connessione wi-fi. L'accordo prevede un giorno libero a settimana.

A carico del volontario rimangono le spese per il viaggio per raggiungere l'isola, un'assicurazione internazionale, pasti consumati nei locali, escursioni e trasporti extra. Il lavoro, soprattutto per veri amanti dei gatti, è semplice: preparare i pasti per i felini, cambiare l'acqua nelle ciotole, pulire le lettiere e gli spazi utilizzati dagli ospiti a quattro zampe nel rifugio. Sotto la supervisione di un veterinario potrebbe essere necessario somministrare farmaci a gatti con problemi di salute. Non è obbligatorio intrattenere i felini con attività ludiche ma sono gradite iniziative per movimentare le giornate.

Ci sono requisiti minimi. Bisogna avere almeno 18 anni e parlare un inglese decente, indispensabile per comunicare con gli altri membri dello staff. Viene chiesta una disponibilità minima di un mese, l'Ong è orientata a scegliere chi è disposto a rimanere per periodi più lunghi. Per chi fosse interessato, c'è un sito ufficiale che comprende una sezione relativa al volontariato e offre informazioni sui contatti.

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rifugio gatti syros syros gatti
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