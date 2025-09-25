circle x black
Israele, auto esplode a Tel Aviv: almeno un ferito

Squadre di soccorso e forze di polizia sul posto, l'esplosione a La Guardia Street

Ambulanza in Israele - Fotogramma /Ipa
25 settembre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
Almeno una persona sarebbe rimasta ferita nell 'esplosione di un'auto a La Guardia Street, a Tel Aviv. Lo riferisce il sito di Ynet, secondo cui le squadre di soccorso insieme alle forze di polizia sono sul posto.

I medici hanno trovato l'uomo, di 46 anni, pienamente cosciente, con lievi ferite e lo hanno trasportato all'ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato il servizio di emergenza Magen David Adom.

Idf: "Hamas ha tentato di lanciare missile contro elicottero"

Agenti di Hamas avrebbero intanto tentato di lanciare un missile antiaereo contro un elicottero dell'aeronautica militare israeliana sopra la città di Gaza. Lo ha riferito l'Idf, aggiungendo che il missile non è riuscito a colpire l'elicottero e non sono stati causati danni o feriti e che "ha continuato la sua missione di assistenza alle truppe da combattimento nella zona".

