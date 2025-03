Israele ha condotto un raid aereo su Damasco secondo i media siriani e israeliani. L'obiettivo dell'attacco sarebbe un centro di comando della Jihad islamica palestinese nella capitale siriana. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani una persona è morta. "Gli aerei israeliani hanno colpito con due missili un edificio a Damasco, uccidendo almeno una persona", hanno affermatogli attivisti.

Rapporto Onu su Gaza e la reazione di Israele

Intanto una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha parlato di attacchi "sistematici" di Israele alla salute sessuale e riproduttiva a Gaza definendoli "atti genocidi". “La Commissione ha scoperto che le autorità israeliane hanno parzialmente distrutto la capacità dei palestinesi di Gaza – come gruppo – di avere figli, attraverso la distruzione sistematica dell’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, che corrisponde a due categorie di atti genocidi”, ha affermato l'Onu in una nota.

Israele dal canto suo respinge queste accuse. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato come "false e assurde" le conclusioni contenute nel rapporto. "Il circolo anti-israeliano noto come Consiglio per i diritti umani dell'Onu una volta di più ha scelto di attaccare lo Stato di Israele con false accuse, compresa quella assurda" di distruggere le strutture per la salute sessuale e riproduttiva per i palestinesi nella Striscia, ha tuonato in una nota.

"In merito all'accusa del sangue pubblicata dalla 'Commissione d'inchiesta': è uno dei peggiori casi di accusa del sangue che il mondo abbia mai visto (e il mondo ne ha visti molti). Accusa le vittime dei crimini commessi contro di loro. Hamas è l'organizzazione che ha commesso orrendi crimini sessuali contro gli israeliani. È davvero un documento malato che solo un'organizzazione antisemita come l'Onu potrebbe produrre", ha scritto su X il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Oren Marmorstein.

Il rapporto delle Nazioni Unite "non è solo ingannevolmente falso, ma rappresenta anche un nuovo, vergognoso punto basso nella depravazione morale delle Nazioni Unite", ha scritto su X il parlamentare israeliano dell'opposizione Benny Gantz, aggiungendo che diffonde "calunnie antisemite e fa il gioco di terroristi assassini".