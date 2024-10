"L'Iran, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, deve essere fermato prima che sia troppo tardi". Così Israele in un post su X. "Il 1° ottobre, il regime iraniano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro Israele. Questo attacco non è stato semplicemente un attacco a Israele, ma rappresenta una minaccia significativa per la stabilità globale", si legge sull'account ufficiale dello Stato ebraico.

Oggi colloquio Biden-Netanyahu

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrà un colloquio telefonico oggi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su eventuali piani per colpire l'Iran. Lo rivela Axios, citando tre funzionari statunitensi. "Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana", ha detto un funzionario, spiegando che Washington vuole assicurarsi che Israele attacchi obiettivi in Iran che siano significativi senza essere sproporzionati. I due leader non si parlano da quasi 50 giorni.

Raid in Libano

Ancora attacchi di Israele contro in Libano. Oggi, 9 ottobre, il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut è stato preso di mira da una serie di raid durante la notte. Gli attacchi hanno causato ingenti danni, tra cui il crollo di quattro edifici residenziali adiacenti nella zona di Burj Al-Barajneh, ha riferito martedì l'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA).

In precedenza, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) avevano ordinato alla popolazione di evacuare le aree attorno a specifici edifici nelle zone di Haret Hreik e Hadath di Dahiyeh, affermando che presto avrebbero preso di mira quei siti.

Raid su Gaza

Bombardamenti anche su Gaza. Nove membri della stessa famiglia sono stati uccisi in un attacco israeliano su un edificio residenziale nel quartiere Shejaia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Nel frattempo, altre tre persone sono state uccise nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, tra cui un bambino, e diverse altre sono rimaste ferite, ha riferito Wafa.

Israele ha ordinato l'evacuazione di tutta la parte settentrionale di Gaza domenica e ha intensificato gli attacchi nella zona. Al Jazeera ha riferito questa mattina che decine di corpi giacevano nelle strade del campo profughi di Jabalia e che i soccorritori non sono riusciti a raggiungere la zona a causa dei continui bombardamenti.

Raid in Siria

Sette persone, tra loro donne e bambini, sono rimaste uccise nel raid israeliano sferrato ieri contro un edificio residenziale a Damasco. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa siriano. Almeno altre 11 persone sono rimaste ferite nell'attacco, ha poi reso noto il ministero, precisando che si tratta di dati provvisori perché le ricerche e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, 9 persone sono rimaste uccise nel raid, tra cui 5 civili. Il ministero degli Esteri di Damasco ha condannato "nei termini più duri questo brutale crimine contro civili indifesi" chiedendo "misure immediate" per fermare Israele prima che trascini la regione "in un confronto che avrà conseguenze disastrose".

Sinwar ha ordinato la ripresa degli attentati suicidi

Il leader di Hamas Yahya Sinwar avrebbe ordinato ai leader del gruppo terroristico in Cisgiordania di rinnovare gli attentati suicidi in Israele poco dopo aver sostituito Ismail Haniyeh a capo dell'ufficio politico di Hamas. A scriverlo oggi è il Wall Street Journal, citando funzionari di intelligence arabi. L'ordine sarebbe stato impartito poco prima del fallito attentato suicida a Tel Aviv, afferma il giornale secondo il quale alcuni alti esponenti di Hamas avrebbero avuto riserve sulla decisione.

Citando funzionari arabi coinvolti nella mediazione, il Wall Street Journal conferma inoltre precedenti notizie secondo cui Sinwar avrebbe recentemente rinnovato i contatti con i mediatori sul cessate il fuoco e gli ostaggi. La testata rivela poi di aver visionato una lettera che sarebbe stata scritta da Sinwar il mese scorso, in cui si afferma che Hamas è pronto per una prolungata guerra di logoramento per "minare la determinazione di Israele" e aprire la strada alla fine dello Stato ebraico. Le posizioni di Sinwar verrebbero considerate estremiste anche all'interno dello stesso gruppo, scrive il giornale, citando funzionari ed ex funzionari israeliani e arabi.

Netanyahu avverte il Libano: "Distruzione simile a quella di Gaza"

Ieri in un video messaggio al popolo libanese, Netanyahu ha avvertito che il Libano rischia di cadere "nell’abisso di una lunga guerra" mentre il suo paese intensifica la sua offensiva contro Hezbollah. "Cristiani, drusi, musulmani, sunniti e sciiti, tutti voi state soffrendo a causa della futile guerra di Hezbollah in Israele", ha detto. “Avete l’opportunità di salvare il Libano prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza simili a quelle che vediamo a Gaza”.

In Libano si stanno già verificando "gli stessi schemi" e "metodi di guerra" utilizzati da Israele a Gaza, hanno affermato funzionari delle Nazioni Unite, mettendo in guardia contro gli sfollamenti di massa dovuti alla ferocia degli attacchi israeliani.

Giallo su morte Safieddine

Intanto è giallo sulla morte di Hashem Safieddine, possibile successore di Hassan Nasrallah. Dopo che Netanyahu ha detto che è stato ucciso, il portavoce dell'Idf si mostra più cauto affermando che si stanno ancora valutando i risultati del raid. "Abbiamo colpito il quartier generale dell'intelligence a Beirut, cioè il quartier generale del capo della divisione intelligence, Abu Abdullah Mortada - ha detto il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari - sappiamo che Hashem Safieddine era lì con lui. Si stanno ancora valutando i risultati del raid, Hezbollah sta cercando di nascondere i dettagli. Quando sapremo informeremo il pubblico".