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Israele-Libano, accordo firmato a Washington. Netanyahu: "Idf restano fino al disarmo di Hezbollah"

Rubio: "E' stato fatto il primo passo". Il premier israeliano: "Manterremo una zona di sicurezza"

La firma dell'accordo - (Afp)
La firma dell'accordo - (Afp)
26 giugno 2026 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Libano, Israele e gli Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. "E' solo l'inizio dell'inizio", ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. "C'è ancora molto lavoro da fare. Oggi è il primo passo. Il primo passo a volte è il più difficile", ha aggiunto.

Nei colloqui diretti tra Israele e Libano, osteggiati da Hezbollah, si è discusso di una proposta di cessione all'esercito di Beirut del territorio controllato dalle Idf nel sud. Proposta che è stata sostenuta dagli americani. All'inizio dei colloqui il Libano auspicava il ritiro completo delle forze israeliane dal territorio libanese, mentre per Israele il punto cruciale è che qualsiasi ritiro deve essere subordinato al completo disarmo di Hezbollah e alla garanzia che il gruppo sciita libanese non ristabilisca la propria presenza militare lungo il confine.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo l'annuncio della firma, ha affermato che le Forze di difesa (Idf) resteranno nel sud del Libano fino a quando Hezbollah non verrà completamente disarmato e quindi non ci sarà più alcuna minaccia per le comunità del nord di Israele. L'accordo per Netanyahu è ''un grande successo'' e ''un duro colpo per l'Iran''. Il premier ha aggiunto che sono state individuare due zone pilota nel sud del Libano, dove si trovano le Idf e dove l'esercito libanese inizerà a prendere il controllo del territorio. Israele, ha proseguito, manterrà la sua zona di sicurezza originaria al di fuori della portata dei missili anticarro, ribadendo che "la nostra sicurezza viene prima di tutto".

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