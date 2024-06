Una immensa riserva di armi di Hezbollah si troverebbe all'aeroporto internazionale di Beirut Rafic Hariri. Lo rende noto il Telegraph, citando fonti dello scalo. Le armi, munizioni e missili, vengono spedite dall'Iran a bordo di aerei diretti proprio all'aeroporto di Beirut. La notizia viene diffusa dopo che Israele ha reso noto di aver completato i piani per una eventuale operazione militare contro il sud del Libano.

Aerei militari israeliani hanno colpito nella notte postazioni di Hezbollah con raid nel sud del Libano. Presi di mira una base di osservazione nella zona di Kfar Kila e un commando di miliziani nella zona di Taiba.

"Israele è pronta per qualsiasi azione che possa rendersi necessaria a Gaza, in Libano e in altri territori", ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, prima di lasciare Israele per la sua visita negli Stati Uniti. "Gli Usa sono il nostro alleato più importante. I nostri legami sono cruciali e forse ora persino più importanti che mai", ha aggiunto Gallant.