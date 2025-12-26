Israele, palestinese uccide due persone nel nord del Paese. Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava

In Israele un assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una giovane donna a Ein Harod

Un palestinese ha ucciso una donna e un uomo nel nord di Israele prima di essere ferito da colpi di arma da fuoco. Ad annunciarlo sono state le autorità israeliane, precisando che alla guida del suo veicolo l'assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una giovane donna a Ein Harod. Le due vittime sono morte per le conseguenze delle ferite riportate.

Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava

Un colono e riservista delle Forze di Difesa Israeliane, ripreso ieri in un video in cui lo si vede investire con un fuoristrada un palestinese intento a pregare, è stato posto agli arresti domiciliari. Il sospettato è stato arrestato ieri sera e successivamente posto agli arresti domiciliari per cinque giorni. Solo in seguito a quest'ultimo provvedimento è stata data notizia del suo avvenuto arresto, si legge sul Times of Israel.

Le immagini pubblicate ieri dai media palestinesi mostravano l'uomo che investiva con un quad un palestinese inginocchiato in preghiera sul ciglio della strada vicino al villaggio di Deir Jarir, a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Il video muto mostrava il palestinese cadere a terra e rimanere disteso mentre il colono, con un fucile semiautomatico in spalla, scendeva dal trattore e gli urlava contro, gesticolando per fargli capire di allontanarsi dalla zona. Quindi si avvicinava a un taxi urlando contro l'autista prima di risalire sul quad e allontanarsi. Le Idf hanno reso noto che al riservista è stata sequestrata l'arma e che è stato sospeso dal servizio.