circle x black
Cerca nel sito
 

Israele, palestinese uccide due persone nel nord del Paese. Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava

In Israele un assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una giovane donna a Ein Harod

Polizia israeliana (Fotogramma/Ipa)
Polizia israeliana (Fotogramma/Ipa)
26 dicembre 2025 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un palestinese ha ucciso una donna e un uomo nel nord di Israele prima di essere ferito da colpi di arma da fuoco. Ad annunciarlo sono state le autorità israeliane, precisando che alla guida del suo veicolo l'assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una giovane donna a Ein Harod. Le due vittime sono morte per le conseguenze delle ferite riportate.

Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava

Un colono e riservista delle Forze di Difesa Israeliane, ripreso ieri in un video in cui lo si vede investire con un fuoristrada un palestinese intento a pregare, è stato posto agli arresti domiciliari. Il sospettato è stato arrestato ieri sera e successivamente posto agli arresti domiciliari per cinque giorni. Solo in seguito a quest'ultimo provvedimento è stata data notizia del suo avvenuto arresto, si legge sul Times of Israel.

Le immagini pubblicate ieri dai media palestinesi mostravano l'uomo che investiva con un quad un palestinese inginocchiato in preghiera sul ciglio della strada vicino al villaggio di Deir Jarir, a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Il video muto mostrava il palestinese cadere a terra e rimanere disteso mentre il colono, con un fucile semiautomatico in spalla, scendeva dal trattore e gli urlava contro, gesticolando per fargli capire di allontanarsi dalla zona. Quindi si avvicinava a un taxi urlando contro l'autista prima di risalire sul quad e allontanarsi. Le Idf hanno reso noto che al riservista è stata sequestrata l'arma e che è stato sospeso dal servizio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
uccisione palestinese Israele
Vedi anche
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza