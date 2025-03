Serie di attacchi aerei di Israele nella Striscia di Gaza, dopo che gli sforzi per estendere il cessate il fuoco sono falliti. Il bilancio non ancora definitivo dei nuovi attacchi ripresi nella notte è di 230 morti e almeno 300 feriti. Secondo quanto appreso dall'Afp da due fonti del movimento di resistenza islamico, tra le vittime c'è anche il generale di divisione Mahmoud Abu Watfa, che era a capo del ministero dell'Interno del governo di Hamas.

L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che lui e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dato istruzioni alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di intraprendere “un'azione forte contro l'organizzazione terroristica di Hamas” nella Striscia di Gaza. “Questo fa seguito al ripetuto rifiuto di Hamas di rilasciare i nostri ostaggi, così come al suo rifiuto di tutte le proposte ricevute dall'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e dai mediatori”, ha dichiarato l'ufficio di Netanyahu in un post su X. “Israele, d'ora in poi, agirà contro Hamas con una forza militare crescente”, ha dichiarato l'ufficio di Netanyahu in una dichiarazione riportata dal Times of Israel, aggiungendo che i piani per la ripresa delle operazioni militari sono stati approvati la scorsa settimana dalla leadership politica.

La reazione di Hamas

Dal canto suo Hamas ha dichiarato che Israele ha deciso di rompere l'accordo di cessate il fuoco e sta mettendo a rischio la vita degli ostaggi. Eha chiesto ai mediatori Egitto, Qatar e Stati Uniti di ritenere Israele responsabile. “Netanyahu e il suo governo si assumono la piena responsabilità delle conseguenze della perfida aggressione a Gaza, che prende di mira civili indifesi”, ha dichiarato Hamas in un comunicato stampa esortando i mediatori internazionali a “ritenere l'occupazione israeliana pienamente responsabile della violazione dell'accordo” e ha sottolineato la necessità di “fermare immediatamente l'aggressione”.

“Hamas ha inoltre lanciato un appello alle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza dell'Onu affinché “si riuniscano con urgenza per adottare una risoluzione che obblighi Israele a cessare immediatamente l'aggressione e ad attuare la risoluzione 2735, che chiede la fine delle ostilità e il ritiro completo dalla Striscia di Gaza”.

Il cessate il fuoco era rimasto in vigore per circa due settimane e mezzo dopo la conclusione della prima fase, mentre i mediatori lavoravano per mediare nuovi termini per l'estensione della tregua. Hamas ha insistito per attenersi ai termini originali dell'accordo, che sarebbe dovuto entrare in vigore nella sua seconda fase all'inizio del mese. Questa fase prevedeva che Israele si ritirasse completamente da Gaza e accettasse di porre fine definitivamente alla guerra in cambio del rilascio degli ostaggi ancora in vita. Sebbene Israele abbia firmato l'accordo, Netanyahu ha insistito a lungo sul fatto che Israele non porrà fine alla guerra fino a quando le capacità militari e di governo di Hamas non saranno state distrutte. Di conseguenza, Israele ha rifiutato anche solo di tenere colloqui sui termini della fase due, che avrebbe dovuto iniziare il 3 febbraio.