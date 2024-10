Due giorni di tregua a Gaza, con il rilascio di quattro ostaggi, che potrebbe aprire la strada verso un "cessate il fuoco completo". È la proposta annunciata dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Il presidente ha spiegato in una conferenza stampa che la proposta prevede "un cessate il fuoco di due giorni" durante i quali "quattro ostaggi sarebbero scambiati con alcuni prigionieri nelle carceri israeliane". Seguirebbero altri negoziati di 10 giorni con l'obiettivo di assicurare "un completo cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti" nella Striscia di Gaza.

Da Hamas proposta per fine guerra

Hamas dal canto suo presenterà un'offerta di piano complessivo per la fine immediata della guerra e il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, insieme allo scambio di un certo numero di prigionieri palestinesi in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, riferisce il canale saudita Asharq News citando una fonte di Hamas. La proposta dovrebbe essere presentata dopo l'incontro che i negoziatori di Usa, Qatar e Israele stanno tenendo a Doha per preparare la ripresa dei negoziati, riporta il Times of Israel.

Guterres: "Scioccato da numero morti a Gaza"

In attesa di un accordo il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si dice "scioccato dal numero atroce di morti, feriti e distruzione nel nord" della Striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano sta portando avanti le sue operazioni, ha dichiarato oggi il suo portavoce. "La sofferenza dei civili palestinesi intrappolati nel nord della Striscia di Gaza è insopportabile", ha denunciato in un comunicato, descrivendo ‘civili intrappolati sotto le macerie, malati e feriti privati di assistenza sanitaria vitale, e famiglie prive di cibo e riparo’.

Usa e Ue chiedono a Israele di non sospendere operazioni con banche palestinesi

Intanto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, insieme ai responsabili dell'economia di Unione Europea, Giappone, Canada, Regno Unito, Olanda, Australia e Francia, chiedono ad Israele di non sospendere le operazioni con le banche palestinesi. Secondo quanto rivela Axios, la richiesta è contenuta in una lettera inviata al governo israeliano in cui si chiedono garanzie che il ministro delle Finanze, l'esponente di estrema destra Bezalel Smotrich, che prolunghi di almeno un anno gli accordi tra le banche israeliane e della Cisgiordania.

L'attuale accordo è in scadenza il prossimo 31 ottobre, ed un suo mancato rinnovo potrebbe stravolgere il sistema finanziario della già fragile economia dell'Autorità palestinese. Secondo il sito, solitamente ben informato, gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati che Smotrich non accetti di rinnovare l'accordo, come ha minacciato più volte di fare esprimendo la convinzione che le banche palestinesi riciclino denaro per le milizie estremiste.

"Scriviamo per enfatizzare il nostro timore che le azioni intraprese da alcuni membri del suo governo per negare alla Cisgiordania l'accesso alle risorse finanziare metta in pericolo la sicurezza di Israele e minacci di destabilizzare ulteriormente l'intera regione che vive già un momento pericoloso", si legge nella lettera inviata a Benjamin Netanyahu, secondo quanto rivelato da Axios, che sottolinea come una sospensione dell'accordo comporterebbe che i "flussi finanziari tornerebbero ad essere meno trasparenti e più pericolosi".

Smotrich ha presentato una serie di richieste alle banche palestinesi per il rinnovo dell'accordo, e, secondo fonti citate dal sito, nelle ultime settimane l'amministrazione Biden ha stilato una lista di "banche palestinesi sicure" che soddisfano le richieste israeliane. Ma finora Washington non avrebbe ricevuto nessuna risposta dal governo israeliano.

Almeno 21 morti in raid israeliani nel sud del Libano

Continuani i raid lsraeliani sul Libano. Ieri almeno 21 persone sono rimaste uccise in bombardamenti di Israele nel sud del Paese. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità libanese, nove persone sono state uccise e 39 feriti in un raid a Haret Saida, nei pressi di Sidone, mentre almeno altri sette, tra i quali un infermiere e tre soccorritori, sono stati uccisi a Bal, ed altri cinque a Burj al-Shemali.