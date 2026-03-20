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Italia intercetta jet russo: l'operazione sul fianco est della Nato

E' successo mercoledì durante un pattugliamento dello spazio aereo sul Mar Baltico

Caccia russo - Ipa/Fotogramma
Caccia russo - Ipa/Fotogramma
20 marzo 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tensione nei cieli tra Italia e Russia. Oggi, venerdì 20 marzo, la Nato ha comunicato che, mercoledì 18, aerei da combattimento italiani hanno intercettato un jet russo, nel corso di un pattugliamento dello spazio aereo sul Mar Baltico.

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A darne notizia è stato il profilo X ufficiale della Nato @NATO_AIRCOM: "Mercoledì, aerei da combattimento dell'Aeronautica Militare italiana, schierati presso la base aerea Nato di Amari (in Estonia, ndr), durante un pattugliamento aereo potenziato, hanno intercettato un aereo russo SU-30 Flanker H sul Mar Baltico".

"I jet italiani hanno lanciato l'Alpha Scramble (ovvero il decollo immediato di caccia intercettori in modalità di allerta preventiva, ndr) nell'ambito delle attività Eastern Sentry della Nato insieme ai jet finlandesi e svedesi che garantiscono la sicurezza dello spazio aereo", si legge nel tweet che annuncia l'operazione.

L'intervento dei jet italiani arriva nell'ambito della cosiddetta operazione "Eastern Sentry", ovvero l'operazione "Sentinella dell'Est". Si tratta di un dispiegamento militare da parte della Nato per proteggere il proprio fianco orientale, quindi quello più esposto alle incursioni della Russia di Putin. L'operazione è stata rafforzata dopo che la Polonia ha denunciato lo sconfinamento di alcuni droni russi lo scorso settembre.

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