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Jason Arday trovato morto a Londra: si era dimesso da Cambridge per presunto plagio

Il 41enne Arday era diventato nel 2023 il più giovane professore nero nella storia dell'ateneo

Jason Arday - (Fotogramma/Ipa)
Jason Arday - (Fotogramma/Ipa)
14 agosto 2026 | 22.34
Chiara Moretti
LETTURA: 1 minuti

L'ex professore dell'Università di Cambridge Jason Arday, dimessosi la scorsa settimana dopo una serie di accuse di plagio, è stato trovato morto in un'abitazione di Battersea, a Londra. A darne notizia sono i media britannici.

Il 41enne Arday era diventato nel 2023 il più giovane professore nero nella storia del prestigioso Ateneo. Secondo la Metropolitan Police è stato trovato privo di sensi e dichiarato morto sul posto. Il decesso viene al momento considerato "inaspettato", ma non sospetto, e sarà trasmesso un fascicolo al medico legale.

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