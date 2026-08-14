Il 41enne Arday era diventato nel 2023 il più giovane professore nero nella storia dell'ateneo
L'ex professore dell'Università di Cambridge Jason Arday, dimessosi la scorsa settimana dopo una serie di accuse di plagio, è stato trovato morto in un'abitazione di Battersea, a Londra. A darne notizia sono i media britannici.
Il 41enne Arday era diventato nel 2023 il più giovane professore nero nella storia del prestigioso Ateneo. Secondo la Metropolitan Police è stato trovato privo di sensi e dichiarato morto sul posto. Il decesso viene al momento considerato "inaspettato", ma non sospetto, e sarà trasmesso un fascicolo al medico legale.