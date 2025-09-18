circle x black
Abc sospende show di Kimmel per commenti su Kirk. Trump: "Grande notizia"

"Ottime notizie per l'America", ha scritto il presidente, che poi conferma la volontà di "designare Antifa" come "organizzazione terroristica"

18 settembre 2025
Stop della Abc, "a tempo indeterminato", al talk show di Jimmy Kimmel dopo i commenti seguiti all'uccisione di Charlie Kirk, convinto sostenitore di Donald Trump, fondatore del movimento Turning Point Usa. Abc non ha reso noto quali siano le parole 'incriminate' che hanno portato alla decisione di 'sospendere' il programma 'Jimmy Kimmel Live!'.

Durante il suo programma Kimmel non aveva escluso l'ipotesi che Tyler Robinson, sotto accusa per l'omicidio, potesse aver avuto legami con il movimento Maga. Poco prima dell'annuncio della Abc, Nexstar Media aveva definito le dichiarazioni di Kimmel "offensive e insensibili" arrivate in un "momento critico nel nostro dibattito politico a livello nazionale".

"Ottime notizie per l'America", ha scritto Trump su Truth. Per il tycoon, "Kimmel non ha alcun talento". "Congratulazioni alla Abc per aver avuto alla fine il coraggio di fare quello che andava fatto", ha aggiunto, chiedendo a Nbc News misure contro Seth Meyers e Jimmy Fallon.

Trump: "Antifa grande organizzazione terroristica"

In un altro post Trump ha poi confermato la volontà di "designare Antifa" come "organizzazione terroristica". "Sono lieto di informare i nostri numerosi patrioti Usa che sto designando grande organizzazione terroristica Antifa, un disastro dell'estrema sinistra, malata e pericolosa", ha scritto in un post su Truth durante la visita nel Regno Unito. "Raccomanderò anche vivamente che si indaghi a fondo su coloro che finanziano Antifa in linea con i più elevati standard e procedure legali", ha aggiunto nel post.

Un funzionario della Casa Bianca ha parlato con la Cnn di quella che ha descritto come "una delle tante azioni che il presidente intraprenderà per affrontare le organizzazioni di sinistra che alimentano la violenza politica". La rete sottolinea come non sia chiaro a quale meccanismo Trump ricorrerà contro il movimento né chi o cosa finisca esattamente nel mirino.

