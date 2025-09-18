circle x black
Jimmy Kimmel, show cancellato: cosa aveva detto su Trump e Kirk - Video

Lo show della ABC viene sospeso a tempo indeterminato

Jimmy Kimmel e Donald Trump
Jimmy Kimmel e Donald Trump
18 settembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La ABC cancella lo show di Jimmy Kimmel e Donald Trump fa festa. Il Jimmy Kimmel Live! sparisce dalla tv a tempo indeterminato dopo la bufera degli ultimi giorni. Cosa ha detto Kimmel per far scattare il provvedimento? Il comico, spesso criticato dal presidente, paga il monologo in cui si è soffermato sull'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University. Per il delitto, è stato incriminato il 22enne Tyler Robinson,

"Abbiamo toccato ancora di più il fondo. Nella gang dei Maga (i sostenitori di Trump, ndr) molti stanno cercando disperatamente di far passare questo ragazzo, che ha ucciso Charlie Kirk, per qualcosa di diverso da loro. Stanno facendo di tutto per sfruttare politicamente la situazione", dice Kimmel, che affonda ulteriormente il colpo proponendo la clip di un'apparizione di Trump alla Casa Bianca. Alla domanda di un cronista sull'omicidio di Kirk, il presidente risponde parlando della costruzione della nuova sala da ballo: "E' al quarto stadio del lutto, la costruzione. Questo non è un adulto che piange un amico, è un bambino di 4 anni che ha perso un pesce rosso", dice Kimmel.

Lo stop allo show di un big della tv non è una novità assoluta degli ultimi mesi. La Cbs a luglio ha annunciato che il Late Show di Stephen Colbert, altro anchorman poco gradito a Trump, andrà in soffitta alla fine della stagione televisiva. Colbert ha annunciato la decisione del network aprendo una delle puntate dello show e indirizzando un messaggio perentorio al presidente: "Trump, fottiti".

