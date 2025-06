Nel suo ultimo impegno pubblico Kate Middleton ha dimostrato di saper essere 'ribelle' quando vuole. La principessa di Galles, infatti, ha scelto di violare il dress code del V&A East Storehouse di Londra durante la sua visita al museo: una scelta che non è passata inosservata sui media britannici.

Sempre impeccabile, Kate ha indossato un tailleur pantalone blu, con sottogiacca bianco, ma ha deliberatamente ignorato l'indicazione - presente anche sul sito del museo - di scegliere delle calzature basse. "Consigliamo - si legge - di indossare abiti pratici e scarpe basse. La pavimentazione in griglia metallica non è adatta ai tacchi a spillo". Eppure Kate ha indossato proprio un tacco a spillo, delle décolleté scure. Per lei nessun inconveniente né scivolone: ha camminato con massima naturalezza per il V&A East Storehouse, filiale del Victoria and Albert Museum, museo del quale Kate è patrona reale dal 2018.

Tristram Hunt, direttore del V&A, sembra non aver dato peso al mancato rispetto del dress code per amore della moda. A 'People' ha detto della principessa: "È una vera professionista! Se l'è cavata alla grande! Si è concentrata molto sugli oggetti, è impressionante. Aveva un'energia incredibile. Era molto energica e concentrata".