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Usa, una famiglia rifiuta 26 milioni di dollari da un'azienda IA: "La nostra fattoria non diventerà un data center"

La storia l'ottantaduenne Ida Huddleston e della sua famiglia: "Restiamo, teniamo ciò che abbiamo e continuiamo a sfamare la nazione"

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- 123rf
24 marzo 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ventisei milioni di dollari non significano nulla". Così una donna del Kentucky, negli Stati Uniti, ha rifiutato un'offerta dieci volte superiore al prezzo di mercato dei terreni agricoli nella sua zona perché non ha voluto cedere parte della propria fattoria a un'azienda che l'avrebbe convertita in un data center.

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Come riporta il canale tv Local 12, l'ottantaduenne Ida Huddleston e la sua famiglia possiedono circa 1.200 acri di terreno agricolo nei pressi di Maysville. La società di Intelligenza Artificiale in questione (i media americani non riportano il nome) era interessata a comprarne circa la metà ma ha ricevuto un 'no' deciso. "Restiamo, teniamo ciò che abbiamo e continuiamo a sfamare la nazione", ha dichiarato Delsia Bare, la figlia di Huddleston. "Ventisei milioni di dollari - ha detto - non significano nulla".

Bare infatti ha spiegato che il legame della sua famiglia con questa terra va avanti da generazioni. "Mio nonno, il mio bisnonno e molti altri parenti hanno vissuto qui per anni, hanno pagato le tasse su questa terra e hanno contribuito a sfamare un'intera nazione", ha detto. "Hanno persino coltivato il grano durante la Grande Depressione e hanno garantito le code per il pane negli Stati Uniti d'America quando la gente non aveva altro."

Nonostante il rifiuto di Ida Huddleston e della sua famiglia, il data center potrebbe comunque essere costruito nelle vicinanze. Delsia Bare ha fato sapere a Local 12 che l'azienda ha contattato decine di proprietari terrieri e alcuni hanno accettato di vendere. L'offerta d'altronde era allettante per molti: i terreni nella contea di Mason hanno un valore di circa 6.000 dollari per acro, mentre l'offerta sarebbe stata circa dieci volte superiore.

Huddleston non è tra questi. "Dico che sono dei bugiardi, e che non dicono la verità. È una truffa", ha dichiarato a Local 12. E ancora: "Ci chiamano vecchi contadini stupidi, sapete, ma non lo siamo".

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kentucky usa Ida Huddleston stati uniti
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