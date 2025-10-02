circle x black
Cerca nel sito
 

La gaffe di Trump fa ridere Macron e Rama, battute al vertice - Video

I leader ironizzano sugli errori geografici del presidente americano

Macron e Rama
Macron e Rama
02 ottobre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ultima gaffe di Donald Trump oggetto di ilarità tra i leader europei che partecipano alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen. I video colgono la battuta detta dal premier albanese Edi Rama a favore di telecamera mentre scherzava con i presidenti di Francia e Azerbaigian, Emmanuel Macron e Ilham Aliyev. "Dovresti scusarti con noi, perché non ci hai fatto le congratulazioni per l'accordo di pace che il presidente Trump ha concluso tra Albania e Azerbaigian", ha detto Rama a Macron, facendo scoppiare Aliyev in una risata fragorosa. "Mi dispiace per questo", ha risposto scherzando Macron.

Trump ha più volte confuso Armenia e Albania parlando dei suoi tentativi di risolvere le storiche tensioni tra Armenia e Azerbaigian. Di recente ha detto nel corso di un'apparizione a Fox News di aver "risolto guerre che erano irrisolvibili: Azerbaigian e Albania, andava avanti da tantissimi anni, ho avuto i primi ministri e i presidenti nel mio ufficio". Il riferimento era all'accordo raggiunto ad agosto tra Yerevan e Baku, mediato dallo stesso Trump e firmato ad agosto alla Casa Bianca, in cui i leader dei due Paesi si sono impegnati a porre fine a decenni di conflitti e rafforzare i legami con Washington. In un'altra occasione, una conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer, Trump aveva detto: "Abbiamo sistemato l’Aber-baijan e l’Albania", storpiando un nome ed equivocando l'altro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump armenia trump albania
Vedi anche
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza