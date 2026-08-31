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Lago Ontario, è guerra a colpi di cartelli tra Trump e il premier Doug Ford - Video

31 agosto 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il premier dell'Ontario, Doug Ford, ha risposto alla provocazione di Donald Trump di rinominare il lago Ontario in 'lago America' facendo installare sulle rive dello specchio d'acqua un cartellone gigante con la scritta 'Lake Ontario. Now and Always'. "Abbiamo messo questo cartello per ricordare a Trump e chiunque altro che questo è il lago Ontario ora e per sempre", ha dichiarato Ford. Poche ore prima il presidente Usa aveva pubblicato sui suoi social un video realizzato con l'Ai in cui sostituiva il vecchio cartello prendendo a calci l'insegna e posizionandone una nuova con il nome 'Lake America' al ritmo di Ymca.

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lago ontario trump lago ontario ford lago ontario lago america doug ford lago ontario
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