Lanciati 90 razzi da Hezbollah in 24 ore - Ascolta

Circa 90 razzi sono stati lanciati da Hezbollah dal Libano verso il nord di Israele oggi, come comunica l'Idf. Uno dei razzi ha provocato tre feriti a Tamra. Un altro attacco di droni ha ferito due persone in una zona industriale della Galilea. L'esercito israeliano nel frattempo fa sapere che ha continuato a colpire le infrastrutture e a confiscare le armi appartenenti a Hezbollah nel Libano meridionale, uccidendo decine di militanti del Partito di Dio nelle ultime 24 ore aggiungendo che decine di attacchi aerei hanno colpito cellule terroristiche e infrastrutture, tra cui un lanciarazzi utilizzato per colpire Israele.