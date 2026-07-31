Lasciare un lavoro sottopagato e fare migliaia di euro... vendendo vestiti usati. È la storia di Madi Donohoe, donna di 22 anni nata in Inghilterra, nella contea dell'Esse, che ha sempre avuto una passione per la moda e un giorno ha deciso, letteralmente, di cambiare la sua vita fino ad arrivare a guadnare circa 64mila euro al mese. Tutto grazie alla vendita di capi di seconda mano sulla popolare app Vinted.

Donohoe lavorava in un'azienda di assistenza privata, dove ricopriva il ruolo di operatrice socio-sanitaria aiutando persone con gravi disabilità, venendo pagata 9 sterline l'ora, ovvero poco più di 10 euro. Nel dicembre 2022 però la ragazza ha deciso di rassegnare le dimissioni, dopo circa sei mesi dall'inizio del nuovo impiego, e mettersi in proprio, creando una vera e propria attività venendo vestiti usati sia su Vinted che organizzando aste sulla piattaforma Tilt.

Tutto è cominciato, racconta il Daily Mail, quando Donohoe ha comprato un paio di scarpe Nike in un outlet per la modica cifra di 29 euro. L'acquisto però non l'ha convinta e allora le ha rivendute su Vinted, riuscendo a piazzarle al doppio del prezzo, circa 58 euro. Così ha pensato di ampliare la sua 'attività': ha acquistato ciondoli e collane su Temu per 2,30 euro l'uno per poi rivenderli a 5, prima di tornare allo stesso outlet e rifare lo stesso 'gioco' con altre scarpe.

Un anno dopo, la ragazza scoprì, come detto, Tilt, un app che permette di organizzare vere e proprie aste online: i capi vengono mostrati uno per uno e si scatena un'asta che dura dieci secondi. Così dopo un solo mese Donohoe aveva già guadagnato 930 euro, mentre il secondo, incrementando la frequenza delle aste, era arrivata addirittura a 6mila. Dopo il primo anno, aveva accumulato 415mila euro.

Nel mercato degli articoli di seconda mano, la ragazza si 'specializza' nei vestiti firmati Stone Island, che non si era mai riuscita a permettere. Inizia ad acquistarli nei mercatini o in negozi dell'usato per poi rivenderli e così è riuscita ad incrementare ancora le proprie entrate, raggiungendo quasi i 600mila euro di fatturato l'anno, circa 64mila al mese.