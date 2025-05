Leone XIV, ex ambasciatore Usa: 'Dalla Chicago dei migranti sarà la voce dell'America cares'

Per Miguel Diaz, teologo della Loyola University nella città dell'Illinois, con il Papa 'americano e insieme latinoamericano' all'America First di Trump si oppone il simbolo del ponte.

Dalla Chicago "città dell'inclusività, della diversità religiosa, razziale, città di migranti", Leone XIV, il primo "Papa americano e insieme latino americano", sarà il simbolo "dell'America cares", dell'America solidale. Così Miguel Diaz, il teologo della Loyla University di Chicago che è stato ambasciatore americano presso la Santa Sede della prima amministrazione di Barack Obama, racconta la "gioia enorme" con cui la città dell'Illinois, e in particolare la sua comunità cattolica, sta vivendo l'elezione a Pontefice di Robert Prevost, nato nella Windy City nel 1955.

"Qui è ben conosciuto", spiega Diaz all'Adnkronos, raccontando di aver avuto lo scorso anno "una bellissima cena e conversazione qui a Chicago" con l'allora cardinale Prevost, insieme agli altri 4 colleghi dell'ateneo gesuita per parlare del progetto "Costruire Ponti", avviato negli anni scorsi con incontri tra studenti del sud del mondo e Francesco, un progetto che l'ex ambasciatore ora spera di "continuare con Leone".

Per Diaz infatti, il concetto del ponte sarà centrale nel pontificato di Leone XIV: "Americano ma anche latino americano - spiega facendo riferimento agli anni trascorsi in Perù - per me è stato un simbolo il fatto che la sera dell'elezione abbia parlato spagnolo, non inglese, un ponte tra le Americhe. E' un simbolo importante in questo momento in cui negli Usa si ha l'ideologia dell'America first - aggiunge facendo riferimento al cardine della politica di Donald Trump - è un simbolo dell'America cares, l'America è solidale".

"Francesco parlava della globalizzazione dell'indifferenza, abbiamo bisogno non solo simbolicamente ma praticamente di leader, non solo religiosi, ma anche politici che abbracciano questa politica del caring", dice ancora Diaz che sottolinea come in questo contesto è cruciale la scelta del nome di Leone, con il riferimento a Leone XIII alla Rerum Novarum e alla dottrina sociale della Chiesa, come ha spiegato oggi lo stesso Pontefice ai cardinali. "Con il nome Leone ci invita a riflettere sulla dimensione sociale cattolica, io credo che inviterà i cattolici americani a riflettere sull'amore per il prossimo e la diversità", aggiunge.

E riguardo ai rapporti con Trump e la sua amministrazione, in cui vi è un alto numero di cattolici, a cominciare dal vice presidente DJ Vance, Diaz ricorda come nei mesi scorsi da cardinale Prevost ha "scritto diversi messaggi su migranti e deportazioni", e non esclude che possano esserci "tensioni".

"Non c'e' possibilità di conciliare il messaggio cristiano con qualsiasi esclusione o azione che opprime, diminuisce la dignità di qualsiasi persona, dal momento che questa amministrazione ha visioni e politiche che sono contrarie alla visione essenziale della dottrina sociale della Chiesa", conclude l'ex ambasciatore di Obama al Vaticano, irridendo a chi in questi giorni, tra i cattolici conservatori Usa, ha parlato di 'Papa marxista': "Non conoscono la storia del cattolicesimo e che la dottrina sociale della Chiesa, è alla base dell'essere cristiano, non è una cosa opzionale ma essenziale", afferma.