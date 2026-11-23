È "molto difficile" ipotizzare un "coordinamento" o un coinvolgimento del governo di Tripoli nell'attacco ucraino alle navi russe a Bengasi, nell'est della Libia. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Claudia Gazzini, analista dell'International Crisis Group (Icg), secondo cui Kiev non ha bisogno né di un via libera del governo di Tripoli né di una sua cooperazione logistica per condurre l'operazione. "Non credo che Kiev avesse bisogno di un placet di Tripoli o di una cooperazione logistica per fare questa operazione. Come dimostrano gli attacchi ucraini in giro per il mondo", spiega, sottolineando che, pur in presenza di "dicerie" su una possibile presenza ucraina nell'ovest della Libia, si tratta di circostanze ancora tutte da confermare.

"Anche chi sostiene questa tesi della presenza ucraina nell'ovest ritiene poco plausibile che Tripoli ne fosse informata o abbia giocato alcun ruolo o che l'ovest sia stato il teatro da cui abbiano avuto origine questi attacchi", prosegue l'analista. Gazzini non esclude a priori che l'Ucraina possa essersi coordinata con Stati Uniti, Regno Unito e Turchia, ma precisa di non avere elementi per confermare un eventuale sostegno o via libera da queste potenze Nato. "È una delle possibili ipotesi, ma non posso dire di aver sentito nulla che mi porti a indicare questo", osserva.

L'analista invita inoltre alla cautela rispetto alle letture che descrivono la Libia come un nuovo teatro della guerra per procura tra Russia e Ucraina. "È prematuro fare queste generalizzazioni. Il fatto che la Libia sia divisa non significa che abbiamo i russi da una parte e gli ucraini dall'altra. Non prevedo che la Libia diventi il luogo di questa guerra per procura", afferma. Tripoli, ricorda, mantiene buoni rapporti con Mosca e continua ad approvvigionarsi dalla Russia di benzina, gasolio e altri beni: non avrebbe quindi interesse a inimicarsi improvvisamente il Cremlino.

"Se guardiamo la Libia degli ultimi anni - evidenzia - Tripoli è stata sempre molto silente sulla presenza russa nell'est della Libia, ha comunque avviato una politica di rapprochement sulla base dell'utilizzo dei fondi libici condivisi tra est e ovest. Quindi trovo difficile ipotizzare che Tripoli abbia così azzardato la mano a cercare di avere un ruolo in questa cosa".

L'attacco, tuttavia, rischia di alimentare le tensioni interne. Le autorità della Libia orientale hanno accusato l'ovest di un possibile ruolo nell'operazione, una dinamica che, secondo Gazzini, "di certo non agevola una pacificazione della Libia".

L'episodio ha inoltre reso più evidente agli stessi libici la portata della presenza militare russa nell'est del Paese e della cooperazione tra Mosca e Khalifa Haftar. "Per la prima volta anche i libici si trovano di fronte al fatto compiuto: è vero che ci sono i russi, è vero che Haftar fa arrivare le loro navi e scaricare equipaggiamento russo", rimarca l'analista, rilevando lo "shock" e la preoccupazione suscitati dalla possibilità che questa presenza esponga le coste libiche ad attacchi. "Gli animi sono molto scossi da questo improvviso attacco ucraino", conclude.