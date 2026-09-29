Spunta un carro armato nella lite tra vicini. La polizia è stata chiamata in un quartiere di Denver quando un tank ha fatto la sua apparizione tra auto parcheggiate e villette nel quartiere di Arvada. Il mezzo era 'arricchito' da uno striscione con la scritta 'Costringimi a spostarlo' e un insulto come 'bonus'. Ai comandi, un residente, il signor Mark Dias. Gli agenti hanno impiegato un po' a chiarire la situazione e ridimensionare l'allarme. Dias è tra i protagonisti del reality 'Neighbors' (Vicini) prodotto dalla Hbo. Lo show documenta gli scontri tra il 'carrista' e un altro abitante della zona, Chris Hunnel, con l'associazione dei residenti sullo sfondo del duello. Il braccio di ferro è arrivato a livelli estremi, fino all'impiego del tank che ha scatenato il panico anche se - a sentire Dias - lo show era ampiamente previsto (Video).

"Tutti sapevano che il tank avrebbe percorso la strada, non era una sorpresa per nessuno", ha detto alla Cbs. Lungo la strada, la produzione del programma ha sistemato cartelli e segnali. Qualcuno, però, non ha visto gli avvisi ed è andato in tilt quando ha visto, dalla finestra, il carro armato in azione. "Il registra continuava a dirci che c'era qualcosa in arrivo, ma non era sicuro di cosa si trattasse", la versione di Hunnel all'emittente KDVR-TV. La polizia, a quanto pare, sta verificando se la produzione avesse ottenuto i permessi necessari per mettere in subbuglio l'intero quartiere.