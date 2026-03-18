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L'Ue guarda all'Islanda, firmato partenariato in sicurezza e difesa

L'Alta Rappresentante Kallas e la ministra Gunnardsdottir insieme per "rafforzare la collaborazione", in vista del referendum di fine agosto nell'isola nordica per decidere se aderire all'Unione.

L'Ue guarda all'Islanda, firmato partenariato in sicurezza e difesa
18 marzo 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea e l'Islanda da oggi sono un po' più vicine. L'Alta Rappresentante Kaja Kallas e la ministra degli Esteri islandese Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hanno firmato a Bruxelles il partenariato Ue-Islanda in materia di sicurezza e difesa, un accordo che "rafforza ulteriormente la stretta collaborazione" bilaterale, informa il Seae, il servizio diplomatico dell'Ue.

L'accordo facilita la cooperazione sulle questioni di sicurezza regionale e in settori come il sostegno all'Ucraina, le questioni artiche e la sicurezza marittima, le questioni informatiche, le tecnologie emergenti, la sicurezza economica e il nesso tra cambiamento climatico e sicurezza.

Prevede una serie di meccanismi di dialogo e consultazione per facilitare lo scambio di informazioni e fornire orientamento e supervisione, tra cui un dialogo annuale dedicato alla sicurezza e alla difesa. Per il Seae, "nell'attuale contesto di sicurezza instabile, dà nuovo impulso alle già solide relazioni" tra Ue e Islanda, "consolidate dall'accordo sullo Spazio economico europeo". L'isola del nord Atlantico terrà un referendum a fine agosto per decidere se chiedere l'adesione all'Ue.

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UE Islanda Kaja Kallas accordo Ue Islanda
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