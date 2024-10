"Tutti cibi che non posso mangiare...". Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko arriva in Russia a Kazan, per il vertice dei Brics, e all'aeroporto viene accolto con dolci tipici del luogo. Lukashenko vorrebbe assaggiare ma non può. Il leader, però, cede parzialmente alla tentazione senza curarsi minimamente di igiene e bon ton.

"You’re offering me something that I can’t eat."



Belarusian President Alexander Lukashenko arrived in Kazan for the BRICS summit and lamented he is being given things he is not allowed to eat because of his weight. pic.twitter.com/lW3U9Ggh76 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 23, 2024

Prende un dolce dalla 'piramide' su un piatto tenuto da una ragazza in abito tradizionale, spilucca e rimette a posto, come se niente fosse. I dolci sono tra i protagonisti del summit. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, adotta il 'metodo Lukashenko': c'è il pane tradizionale? Si prende un pezzetto con le mani, come se niente fosse.

La tradizione viene rispettata anche dal premier indiano Narendra Modi, sebbene in modo riveduto e corretto.

👇 Did you spot the beautifully decorated bread during 🇮🇳 PM Modi's arrival in Kazan? It's 'Karavai,' a traditional 🇷🇺Russian wedding bread used to honour special guests!



Jaishankar tasted it himself last December, and he seemingly liked it very much! pic.twitter.com/Ct0vI5IBU6 — Sputnik India (@Sputnik_India) October 22, 2024

Niente assaggio all'arrivo, ma un gesto stile benedizione con l'imposizione delle dita sulle pietanze offerte.