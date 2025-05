L'allerta non è finita. Gli esperti non escludono che possano verificarsi ancora forti piogge nei prossimi giorni

Sono almeno 50 i morti in India a causa delle piogge torrenziali che da ieri si sono abbattute su Nuova Delhi e su aree dell'Uttar Pradesh, nel nord del gigante asiatico. Il bilancio è stato confermato dalle autorità. Nella capitale si contano cinque vittime, mentre sono 45 i morti nell'Uttar Pradesh. Il sito di notizie India Today riferisce di danni in varie aree. L'allerta non è finita. Gli esperti non escludono che possano verificarsi ancora forti piogge nei prossimi giorni.