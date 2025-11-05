circle x black
Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump: "Io non ero sulla scheda e abbiamo perso"

Il 34enne candidato democratico vince le elezioni, sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela: "Un voto per il cambiamento"

05 novembre 2025 | 05.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Il 34enne candidato democratico si avvia a vincere le elezioni oggi secondo le proiezioni. Mamdani sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Andrew Cuomo, candidato indipendente e principale avversario di Mamdani, si è già congratulato con il democratico per il risultato. "New York, stasera hai dato un mandato per il cambiamento, un mandato per un nuovo tipo di politica, un mandato per una città che possiamo permetterci e un mandato per un governo che realizza esattamente questo", ha detto Madani ai sostenitori.

La tornata elettorale regala un successo pieno ai democratici. In Virginia, Abigail Spanberger è stata eletta governatore e sconfigge il repubblicano Glenn Youngkin. In New Jersey, vittoria di Mikie Sherrill contro il repubblicano Jack Ciattarelli.

Il presidente Donald Trump si è espresso con una serie di post sul social Truth. "L'assenza di Trump sulla scheda e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni secondo i sondaggisti", uno dei messaggi del presidente.

Tag
zohran mamdani elezioni sindaco new york donald trump
