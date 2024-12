Media, Israele colpisce vicino ospedale nella Striscia, 50 morti - Ascolta

Le forze israeliane confermano di aver effettuato stamani raid contro quella che viene descritta come "un'infrastruttura" utilizzata da Hezbollah per il trasferimento di armi lungo il confine tra Siria e Libano. I militari riferiscono di operazioni dei jet nella zona di Yanta, nella Valle della Biqaa mentre quasi 50 persone nel frattempo sono state uccise, tra cui cinque medici, dopo che le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei su un edificio vicino all'ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, come afferma il direttore dell'ospedale ad Al Jazeera.