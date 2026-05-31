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Meteora si disintegra sul Massachussets, l'esplosione come 300 tonnellate tritolo - Video

L'energia rilasciata al momento della frammentazione è stata sufficiente a produrre forti onde d’urto

La meteora caduta in Massachussets - Dan Wilcox /X
La meteora caduta in Massachussets - Dan Wilcox /X
31 maggio 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una meteora in rotta di collisione verso la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la Nasa, precisando che il fenomeno si è verificato alle 14 (le 20 italiane) sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, generando un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo.

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Secondo l'agenzia spaziale statunitense, nel momento in cui si è disintegrato il corpo celeste viaggiava a circa 120 mila chilometri orari a un'altitudine di circa 64 chilometri. "Questo bolide non era associato a nessuno sciame meteorico attivo, ma era un oggetto naturale e non un rientro di detriti spaziali o di un satellite", ha spiegato la vice responsabile stampa della Nasa Jennifer Dooren. L'energia rilasciata al momento della frammentazione è stata sufficiente a produrre forti onde d’urto, segnalate sui social da residenti che hanno riferito delle proprie case scosse dall'esplosione.

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Meteora meteora esplosione usa meteora colpisce terra usa meteora Massachussets
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