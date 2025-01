La premier Giorgia ''Meloni ha dimostrato alla Germania che è possibile un cambio di rotta in materia di asilo''. Ovvero ''a differenza del governo di Olaf Scholz è stata in grado di gestire la crisi migratoria''. Così il quotidiano tedesco Bild elogia la politica del governo Meloni in materia di immigrazione, sottolineando come la premier abbia ''fatto della questione una priorità assoluta fin dall'inizio'' del suo mandato.

Il giornale sottolinea inoltre che ''anche se l'Italia, con le sue sterminate coste, e la Germania, con i suoi quasi quattromila chilometri di frontiere terrestri, sono solo parzialmente paragonabili, il successo della Meloni dimostra che i governi nazionali non sono impotenti quando si tratta di quante persone provenienti da altre culture arrivano nel Paese''.

Per spiegare il successo della premier italiana, la Bild afferma che ''la chiave per ridurre il flusso di migranti dal Nord Africa è stata un accordo con la Tunisia che Meloni ha negoziato nell'estate del 2023 insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e all'allora primo ministro olandese Mark Rutte''. In questo caso, scrive il giornale tedesco, c'era un ''unico obiettivo: fermare i trafficanti di esseri umani!''.

Inoltre, prosegue la Bild, ''un insieme di una maggiore sorveglianza costiera, norme più severe per i soccorritori marittimi privati e l'introduzione di un centro in Albania hanno reso più difficile per i trafficanti portare avanti il loro cinico modello di business, che spesso ha messo a rischio la vita dei migranti stessi''.

Un approccio positivo quindi, conclude il giornale tedesco, ''a differenza di quello di Olaf Scholz, che è stato più volte accusato da Bruxelles di mancanza di impegno sulla questione dell'immigrazione''.